Austrália reforça segurança para poder jogar a Copa Davis A Federação Australiana de Tênis anunciou nesta terça-feira que aumentará as medidas de segurança para poder viajar a Buenos Aires e enfrentar a Argentina pelas semifinais da Copa Davis, entre os dias 22 e 24 de setembro. O principal jogador australiano, Lleyton Hewitt, havia declarado que temia por sua integridade física por ter de jogar na casa dos argentinos. "A principal preocupação nossa é com a segurança. Tenho de conversar com minha família para discutir esse assunto. Dependendo, posso até não viajar. David Nalbandian (tenista número três do mundo) está incendiando o ambiente. Ele disse que queria me ver caído no chão", contou Hewitt. Por sinal, Hewitt encontrou muitos problemas ao longo da carreira quando enfrentou tenistas argentinos. Ele já levou uma cusparada de Juan Ignacio Chela e trocou xingamentos com Guillermo Coria e Nalbandian. Em nota, a federação australiana explicou que medidas extras de segurança estão sendo traçadas com os dirigentes argentinos para garantir a realização do evento.