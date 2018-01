Austrália se classifica para as semifinais da Copa Davis A Austrália se classificou para as semifinais da Copa Davis ao vencer o jogo de duplas contra a Bielo-Rússia, neste sábado, em Melbourne. Wayne Arthurs e Paul Hanley derrotaram Max Mirnyi e Vladimir Voltchkov por 3 a 2 (3/6, 6/4, 5/7, 6/3 e 7/5) e marcaram o terceiro ponto do time da casa, que já havia obtido vitórias com Chris Guccione e Lleyton Hewitt na sexta-feira. É a quinta vez em oito anos que a Austrália chega às semifinais da Davis. Nas semifinais, enfrenta o vencedor do duelo entre Croácia e Argentina. Na difícil partida deste sábado, os experientes Arthurs e Hanley tiveram de salvar 14 em 16 break points. "Eu estava nervoso, comecei mal e demorei a me soltar", disse Arthur, especialista em duplas.