Austrália supera a Rússia na estréia na Copa Hopman A Austrália começou bem a disputa da Copa Hopman, competição mista de tênis entre países, ao superar neste sábado a Rússia por 2 a 1 na estréia do Grupo A. O torneio está sendo disputado na cidade de Perth, em território australiano. A equipe da Oceania saiu na frente após a vitória de Alicia Molik sobre Nadia Petrova por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/2. Já Mark Philippoussis conseguiu o segundo triunfo para os anfitriões ao bater Dmitry Tursunov por 6/4 e 7/6. Na partida de duplas mistas, o time russo ganhou por 7/6 (8/6) e 6/1. "É muito excitante começar com uma boa vitória. Sinto que estou com uma boa base e é definitivamente muito importante para mim agora construir esse tipo de jogo logo no início e mantê-lo forte", disse Philippoussis, que ocupa atualmente 114ª posição no ranking de entradas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Também pelo Grupo A, a França derrotou os Estados Unidos por 2 a 1. A primeira vitória francesa veio com Tatiana Golovin sobre Ashley Harkleroad por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2. Na seqüência, Jerome Haehnel fez 2 a 0 com o triunfo sobre Mardy Fish também por 2 a 1 - parciais de 7/5, 4/6 e 7/6 (7/3). Nas duplas, os franceses não entraram em quadra e os norte-americanos venceram por W.O. Na próxima terça-feira, os australianos voltam à quadra para encarar os franceses, enquanto os russos pegam os norte-americanos. O Grupo B é formado por Espanha, República Checa, Croácia e Índia. Neste domingo, os checos estréiam contra os indianos. Na segunda, será a vez de espanhóis contra croatas. Atualizado às 14h38