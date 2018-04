Austrália surpreende com bronze no tênis A australiana Alicia Molik ganhou a medalha de bronze no torneio feminino individual de tênis ao derrotar a russa Anastasia Myskina, terceira cabeça-de-chave, por 6-3 e 6-4. Molik precisou de pouco mais de uma hora para contrariar todos os prognósticos e derrotar a campeã da última edição de Roland Garros. O bronze olímpico é o troféu mais importante da carreira de Molik que, aos 23 anos, conta apenas com dois títulos em seu currículo, o do torneio de Estocolmo, obtido neste ano, e o de Hobart em 2003, ambos na grama.