Austrália surpreende Japão no beisebol Os japoneses ainda comemoravam a vitória sobre a favoritíssima Cuba quando foram surpreendidos nesta quarta-feira pela Austrália no torneio olímpico. A derrota por 9 corridas a 4 mostrou que não há medalhas certas nesse esporte. Na sexta-feira, a Austrália enfrenta a Grécia, enquanto o Japão tenta se recuperar diante do Canadá.