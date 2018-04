Austrália vence e fica em 9º no basquete A seleção masculina da Austrália venceu a Nova Zelândia, nesta terça-feira, por 98 a 80, e ficou com o 9º lugar do torneio olímpico de basquete. O destaque da partida foi o pivô australiano Shane Heal, que anotou 30 pontos.