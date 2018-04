Australiana, de 19 anos, é campeã no Rio A surfista australiana Tyler Wright, de 19 anos, conquistou o título do Girls Rio Pro, na Barra da Tijuca. Ela derrotou na final a compatriota Sally Fitzgibbons, vencedora do ano passado, e se sagrou campeã da etapa, a quinta das sete da temporada. Com isso, Wright assumiu a liderança do ranking, que pertencia a havaiana Carissa Moore, campeã do mundo em 2011. A cearense Silvana Lima, única brasileira na disputa, foi eliminada na 2.ª rodada. O Rio Pro continua até o dia 19, com a disputa da chave masculina, que deve ter início hoje a partir das 7 horas.