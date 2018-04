Australiana lidera natação no triatlo A australiana Loretta Harrop liderou, nesta quarta-feira, a natação do triatlo dos Jogos Olímpicos de Atenas. Ela completou os 1.500 metros em 18min37. Sandra Soldan, em 18º lugar, foi a melhor brasileira,com 19min41. Carla Moreno (19min48) ficou em 30º e Mariana Ohata (20min33) foi a 36ª. As atletas estão agora no ciclismo, que consiste em um percurso de 40 quilômetros e depois terão mais dez quilômetros de corrida.