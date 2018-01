Australiana quebra recorde mundial nos 100 metros peito A nadadora australiana Leisel Jones quebrou nesta segunda-feira, nos Jogos da Commonwealth, disputados em Melbourne, na Austrália, seu próprio recorde mundial dos 100 metros peito. Leisel estabeleceu a marca de 1min05s09, ficando mais de dois segundo à frente da segunda colocada, a sua compatriota Jade Edmistone, que fez o tempo de 1min07s24. Em terceiro ficou a escocesa Kristy Balfour, com 1min07s83. O recorde anterior de Leisel, 1min05s71, foi estabelecido em fevereiro deste ano, durante as provas seletivas para os Jogos da Commonwealth. Com a vitória nos 100 metros peito, Leisel conquistou seu terceiro ouro na competição. A australiana já havia ganhado as provas dos 50 e 200 metros peito.