Australiana se torna 2ª mulher mais rápida da história da natação

Cate já havia assumido o posto de terceira mulher mais rápida da natação em todos os tempos ao vencer a semifinal, quarta, com 23s93. Assim, em dois dias, fez duas das quatro melhores apresentações da história. Só fica atrás dos 23s73 que a alemã Britta Steffen conseguiu em 2009, utilizando os depois proibidos trajes tecnológicos.

Atual campeã mundial, Bronte Campbell ficou em segundo na final dos 50m livre e também garantiu lugar nessa prova no Rio-2016. As duas irmãs vão nadar os 50m e os 100m livre, além dos revezamentos 4x100m livre e 4x100m medley.

CONVOCAÇÃO - Com o encerramento da seletiva, a Austrália anunciou a convocação de 34 nadadores para os Jogos Olímpicos do Rio, mas sabendo que esse número fatalmente será ampliado para 37.

Isso porque a Austrália não conseguiu terminar entre as 12 primeiras do revezamento 4x100m livre masculino no Mundial de Kazan e, por isso, não assegurou vaga direta no Rio-2016. Nesta quinta, os australianos fizeram uma tomada de tempo e assumiram o terceiro lugar do ranking mundial considerando as temporadas 2015 e 2016, só atrás de França e Rússia, ouro e prata no Mundial de Kazan.

Com 3min12s26, a Austrália tem a melhor marca entre os quatro países que vão ao Rio-2016 pelo ranking, com gigantesca folga sobre a Espanha, segunda colocada nesse ranking e 14.ª no geral. Como o período de classificação não terminou, a Austrália ainda não pode agir com a certeza de que disputará o 4x100m livre masculino no Rio-2016.

Isso faz com que, por enquanto, James Magnussen não esteja convocado para a Olimpíada. Com a natural classificação da Austrália para o 4x100m livre, ele será chamado junto com ames Roberts e Matthew Abood.

Cameron McEvoy, agora terceiro mais rápido da história nos 100m livre, vai nadar também os 50m e os 200m, além dos três revezamentos. Kyle Chalmers, que tirou o recorde mundial júnior dos 100m livre de Matheus Santana, só nadará essa prova e o 4x100m livre.