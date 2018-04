Australianas batem recorde mundial do 4x100m livre nos Jogos da Commonwealth

A equipe de natação da Austrália guardou o seu melhor para a primeira noite de competições dos Jogos da Commonwealth, que estão sendo realizados na Gold Coast. Nesta quinta-feira, o time feminino do revezamento 4x100 metros livre quebrou o recorde mundial da prova e fez a alegria da torcida local.

As irmãs Bronte e Cate Campbell, Emma McKeon e Shayna Jack registrou o tempo para quebrar o recorde com marca de 3min30s05. O tempo foi 0s6 mais rápido do que o registrado por uma equipe australiana para faturar o ouro na Olimpíada do Rio, em 2016, quando foi estabelecido o recorde anterior. O quarteto era quase o mesmo que venceu a disputa desta quinta-feira, com exceção de Jack, que assumiu a vaga que foi de Brittany Elmslie há dois anos.

A vitória acabou sendo conquistada com folga, pois a vantagem para o quarteto canadense, o segundo colocado, foi de quase quatro segundos - 3min33s92. Além disso, a Inglaterra levou a medalha de bronze chegando mais de oito segundos depois da Austrália.

Cate Campbell disse que os 10 mil torcedores presentes ao Centro Aquático da Gold Coast foram fundamentais para a marca alcançada. "Foi além dos meus sonhos mais loucos", disse. "Meu treinador disse: 'a atmosfera lá fora está elétrica, saia e absorva'. Eu acho que é isso que temos feito".

Os australianos não perdem a disputa feminina do revezamento 4x100 metros livre nos Jogos da Commonwealth desde 1994, em Victoria, no Canadá.

RECORDE NO CICLISMO

Outro recorde mundial registrado nesta quinta-feira na Gold Coast foi na prova por equipes masculinas de perseguição do ciclismo. Kelland O'Brien Leigh Howard, Alex Porter e Sam Welsford venceram a disputa em 3min49s804; A marca anterior também era da Olimpíada, do time britânico, com 3min50s265.