Australiano bate recorde na natação O nadador australiano Geoff Huegill bateu neste sábado o recorde mundial dos 50 metros borboleta, em piscina curta, com a marca de 22s84, na cidade de Melbourne, Austrália, durante a disputa da Copa do Mundo de Natação. O recorde anterior era do britânico Mark Foster (22s87), registrado em 17 de janeiro de 2001.