Australiano bate recorde na natação O nadador australiano Geoff Huegill bateu neste sábado o recorde mundial dos 50 metros borboleta, em piscina curta, em prova disputada na cidade de Berlim, capital da Alemanha, válida pela Copa do Mundo de Natação. Ele estabeleceu o melhor tempo de 22s74 e superou a sua própria marca em um centésimo de segundo, registrada no dia 8 de dezembro do ano passado, em Melbourne.