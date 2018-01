Australiano conquista segunda vitória na Volta da França O ciclista australiano Robbie McEwen, da equipe Davitamon, foi o grande vencedor da quarta etapa da Volta da França, realizada entre Huy, na Bélgica, e Saint Quentin, na França. Ele completou o percurso de 207 Km em 4h59min50. McEwen já havia ganhado a segunda etapa, disputada em Esch sur Alzette (Luxemburgo). "Cumpri o percurso com perfeição. Parecia um trem em alta velocidade. Agora, é continuar o trabalho para buscar mais vitórias e quem sabe conquistar a camisa amarela", explicou McEwen. A etapa foi disputada até o final e os ciclistas chegaram praticamente juntos. Com a vitória, McEwen recuperou a camisa verde, que é dada ao líder da classificação geral por pontos. Mas, quem saiu feliz da disputa desta quarta foi o belga Tom Boonen. Mesmo terminando em quinto lugar, o ciclista conseguiu manter a camisa amarela, que é a mais cobiçada pelos atletas. Essa camisa é dada ao líder da classificação por tempo. A quinta etapa, com 225 Km de percurso, será disputada nesta quinta-feira entre as cidades francesas de Beauvais e Caen. Os cinco primeiros colocados na quarta etapa: 1.º Robbie McEwen/AUS - 4h59min50 2.º Isaac Gálvez/ESP - mesmo tempo 3.º Oscar Freire/ESP - mesmo tempo 4.º Thor Hushovd/NOR - mesmo tempo 5.º Tom Boonen/BEL - mesmo tempo Classificação geral dos tempos após a quarta etapa: 1.º Tom Boonen/BEL - 19h52min13 2.º Michael Rogers/AUS - a 1 segundo 3.º George Hincapie/EUA - a 5 segundos 4.º Thor Hushovd/NOR - a 7 segundos 5.º Egoi Martínez/ESP - a 10 segundos 6.º Robbie McEwen/AUS - a 12 segundos 7.º Paolo Savoldelli/ITA - a 15 segundos 7.º Daniele Bennati/ITA - a 15 segundos 9.º Floyd Landis/EUA - a 16 segundos 10.º Vladimir Karpets/RUS - a 17 segundos 10.º Serhiy Honchar/UCR - a 17 segundos 10.º Matthias Kessler/ALE - a 17 segundos Classificação geral por pontos: 1.º Robbie McEwen/AUS - 100 pontos 2.º Tom Boonen/BEL - 89 3.º Thor Hushovd/NOR - 86 4.º Daniele Bennati/ITA - 85 5.º Oscar Freire/ESP - 80 6.º Erik Zabel/ALE - 59 7.º Luca Paolini/ITA - 57 8.º Bernhard Eisel/AUT - 52 9.º Jimmy Casper/FRA - 50 10.º Michael Rogers/AUS - 50 Classificação geral em Montanhas: 1.º Jérôme Pineau/FRA - 21 pontos s 2.º David De la Fuente/ESP - 17 3.º Fabian Wegmann/ALE - 14 4.º Aitor Hernández/ESP - 10 5.º Unai Etxebarria/VEN - 7 6.º José Luis Arrieta/ESP - 6 7.º Christophe Laurent/FRA - 6 8.º Jens Voigt/ALE - 6 9.º Laurent Lefèvre/FRA - 5 10.º Matthias Kessler/ALE - 4 Classificação geral por equipes (soma dos três melhores tempos dos competidores em cada etapa disputada) 1.º Discovery Channel - 59h37min25 2.º CSC - a 1 segundo 3.º T-Mobile - a 2 segundos 4.º Caisse d´Epargne/Baléares - a 7 segundos 5.º Gerolsteiner - a 18 segundos 6.º Phonak - a 26 segundos 7.º Lampre - a 37 segundos 8.º Saunier Duval - a 42 segundos 8.º Rabobank - a 42 segundos 10.º Crédit Agricole - a 43 segundos