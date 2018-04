Australiano é eleito presidente da Agência Mundial Antidoping

O australiano John Fahey foi eleito neste sábado novo presidente da Agência Mundial Antidoping (AMA) para um período de três anos, que começará no próximo dia 1º de janeiro. Durante o congresso da entidade, em Madri, ele obteve o apoio majoritário do Conselho de fundação do organismo, formado por entidades públicas e esportivas. Ninguém votou contra ele, mas houve quatro abstenções, todas dos representantes europeus. Eles pediram, sem sucesso, um adiamento de seis meses no processo para encontrar um candidato de consenso, pois acham que Fahey não reúne essa condição. O australiano, de 62 anos e ex-ministro das Finanças de seu país, representa o setor governamental da Agência, que reveza com o olímpico na Presidência. Ele substituirá o canadense Richard Pound, membro do Comitê Olímpico Internacional (COI) e que ocupou o cargo desde a fundação da AMA, em 1999. Fahey não tem muita relação com a comunidade olímpica, e menos familiaridade ainda com o mundo do doping. Era o primeiro-ministro de Nova Gales do Sul quando a capital deste estado, Sydney, obteve o direito a organizar os Jogos Olímpicos de 2000, ainda em 1993. Posteriormente, ele foi nomeado ministro das Finanças e Administração no Governo liberal de John Howard, mas se retirou da política em 2001 após ter passar por uma operação para retirada de um pulmão por culpa de um câncer. A maior lembrança de sua vida ocorreu em 1994, quando ele rendeu a um jovem que se aproximou do príncipe Charles durante as celebrações do Dia da Austrália daquele ano, em Sydney. A pessoa tinha a intenção aparente de atentar contra ele.