Australiano é ouro nos 800m livre O nadador australiano Grant Hackett conquistou nesta sexta-feira a medalha de ouro na prova dos 800 metros livre do Mundial de Esportes Aquáticos que está sendo realizado em Barcelona, na Espanha. Hackett fez a distância com o tempo de 7min.43s.82. A medalha de prata ficou com o norte-americano Larsen Jensen (7:48.09.) e o bronze foi para o ucraniano Ihor Chervynskyi, que cravou 7:53.15.