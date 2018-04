Australiano é punido por ajudar ciclista rival no Giro D'Itália

Porte é um dos favoritos ao título da prova e teve seu pneu furado a cerca de 5 quilômetros da linha de chegada da etapa desta terça. Simon Clarke então parou ao lado do compatriota e trocou de roda com ele. A imagem do fair play correu o mundo, mas logo saiu a punição.

Pelas regras internacionais, um ciclista só pode receber ajuda técnica de sua equipe ou do carro de apoio neutro. O próprio Porte não escondeu que foi assistido pelo rival, postando no Twitter a imagem de Clarke trabalhando como seu mecânico.

A punição fez Porte despencar do quarto para o 12.º lugar da classificação geral do Giro, agora a 3min09s do líder, o espanhol Alberto Contador. Clarke, que completou a etapa desta terça-feira com o pneu furado, na 182.ª posição, mais de cinco minutos após o colega ajudado, não disputa o título geral do Giro. Está na 57.ª colocação.

OLIMPÍADA - Por trás do fair play de Clarke, há também um interesse relativo aos Jogos do Rio, em 2016. Afinal, o número de ciclistas de cada país na próxima Olimpíada será definido por um ranking de nações, que soma os pontos dos atletas de um mesmo país no World Tour.

Porte, principal nome da equipe Sky (os companheiros, de diversas nacionalidades, trabalham para que ele vença provas), é o segundo colocado no ranking individual do World Tour, enquanto Clarke sequer tem pontos. Atualmente, a Austrália é a segunda colocada no ranking de nações, atrás apenas da Espanha.