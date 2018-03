Australiano faz a marca do ano nos 100m O velocista australiano Patrick Johnson conseguiu nesta segunda-feira a melhor marca do ano na prova de 100 metros, ao fazer o percurso abaixo dos 10 segundos. Johnson venceu a prova no GP de Atletismo de Mito, no Japão, ao cravar o tempo de 9s.93. O australiano, de 30 años, havia corrido duas vezes este ano abaixo dos 10 segundos, mas o tempo não foi oficializado porque a velocidade do vento estava acima da margem permitida. O recorde mundial ainda pertence ao norte-americano Tim Montgomery que em setembro do ano passado, estabeleceu o tempo de 9s.78. O segundo colocado na prova de Mito foi o japonês Shingo Suetsugu, com 10s.03.