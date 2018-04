Australiano ganha etapa brasileira e é campeão mundial de surfe

O australiano Mick Fanning é o novo campeão do WCT, a divisão de elite do surfe mundial. O título foi conquistado nesta terça-feira, quando ele venceu a etapa brasileira, a penúltima da temporada - ainda haverá uma no Havaí, em dezembro -, disputada na Praia da Vila, em Imbituba, Santa Catarina. Dois surfistas poderiam impedir o título antecipado de Mick Fanning em Imbituba: o também australiano Taj Burrow e o norte-americano Kelly Slater. Mas eles foram eliminados durante as disputas nesta terça-feira e o novo campeão mundial ainda venceu a etapa brasileira para sacramentar o título inédito. Dono de oito títulos mundiais, Kelly Slater caiu nas oitavas-de-final ao perder a bateria para o australiano Kai Otton. Depois de parabenizar Mick Fanning, ele ainda admitiu que esta pode ter sido a sua última temporada no WCT. "Alguma coisa dentro de mim me diz que eu não devo correr o circuito no ano que vem. Foram muitos anos de dedicação e mais um ano no tour requer muita dedicação e pouco tempo livre", disse o maior ídolo da história do surfe. Depois de Kelly Slater ter sido eliminado nas oitavas-de-final, Mick Fanning ainda contou com a derrota de Taj Burrow nas semifinais - perdeu para o australiano Tom Withaker. Com isso, o título da temporada já estava definido. Mas, mesmo depois de fazer muita festa pela conquista do título, Mick Fanning voltou para o mar e ainda disputou a final da etapa brasileira. E, com a vitória por 14,83 a 10,50 sobre Kai Otton, terminou como o melhor surfista em Imbituba. "Eu dedico esses títulos (da etapa brasileira e do WCT) à minha família, aos meus irmãos e todos aqueles que me ajudaram durante essa jornada", afirmou Mick Fanning. "Aprendi bastante nestes últimos anos no circuito e ganhar este título aqui no Brasil é alucinante. Essa torcida não existe em nenhum lugar do mundo, está sempre nos apoiando, são muito loucos, então só tenho que agradecer todos os brasileiros por me proporcionarem este momento que ficará marcado no resto da minha vida."