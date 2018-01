Australiano quebra recorde mundial O australiano Grant Hackett quebrou, nesta quarta-feira, o recorde mundial dos 800 m livre ao vencer a prova no Mundial de Desportos Aquáticos, em Montreal, no Canadá. Ele marcou 7min38s65 contra 7min39s16, marca que pertencia a seu compatriota Ian Thorpe, do Mundial de Fukuoka/2001. Foi o segundo ouro de Hackett, que já venceu os 400 m livre. O pódio ainda teve o norte-americano Larsen Jensen, com 7min45s63, e o russo Yuri Prilukov, com 7min46s64. Nesta quinta, o norte-americano Michael Phelps, maior nome da atualidade na natação, luta por mais dois ouros. Nadará a final dos 100 m livre e dos 200 m medley. Phelps já venceu o revezamento 4x100 m livre e os 200 m livre. A SporTV2 transmite as finais às 19h. O revezamento brasileiro feminino dos 4x200 m livre, com Monique Ferreira, Paula Baracho, Joanna Maranhão e Mariana Brochado participa das eliminatórias às 10h30. Se avançar à final, nada à noite, também com SporTV2, às 19h. Na Olimpíada de Atenas/2004, o Brasil terminou em sétimo lugar.