Australiano Taj Burrow vence última etapa do WCT

Durante a etapa, o australiano Mick Fanning garantiu o título do WCT. E o seu compatriota Joel Parkinson faturou a Tríplice Coroa Havaiana. O campeão é definido após duas etapas havaianas do WQS, divisão de acesso ao WCT, e esta etapa de Pipeline.

Mick Fanning conquistou o título durante a etapa de Pipeline com a derrota do também australiano Joel Parkinson durante a terceira fase da etapa, realizada no sábado. Ele, porém, foi eliminado na bateria seguinte pelo compatriota Dean Morrison.

Com desempenho discreto em Pipeline, o brasileiro Adriano Souza, o Mineirinho, terminou o ano na quinta colocação, garantindo presença na elite do surfe mundial em 2010. Com desempenhos ruins, Jihad Khodr e Heitor Alves vão disputar o WQS em 2010. Já Marco Polo e Jadson André conseguiram o acesso para o WCT.