Australiano vence a segunda etapa do Tour da França Após 228,5 Km, o australiano Robbie McEwen foi o primeiro a cruzar a linha de chegada da segunda etapa do Tour da França de ciclismo, disputada nesta segunda-feira entre as cidades de Obernai e Esch-sur-Alzette (ambas em Luxemburgo). Ao todo, o competição possui 20 etapas. O belga Tom Boonen chegou em segundo lugar, seguido pelo norueguês Thor Hushovd. Quando faltavam cerca de 2 km para o final da etapa, um choque coletivo no pelotão da frente provocou a queda de vários ciclistas, mas o acidente não trouxe conseqüências graves para os competidores. "Estou muito feliz, pois o mais importante no Tour é conquistar uma etapa. Depois vamos tentar somar pontos para conseguir o "maillot vert" (camisa verde), contou McEwen, de 34 anos. A camisa verde é dada ao primeiro colocado na classificação geral por pontos. Mas o grande destaque do dia ficou por conta do norueguês Thor Hushovd, que recuperou a camiseta amarela, a mais disputada pelos competidores. Essa camisa é distribuída ao primeiro colocado em tempos individuais na classificação geral da competição. Thor Hushovd havia vencido o prólogo (abertura da competição), disputado no sábado, em Estrasburgo, na França - essa prova teve 7,1 Km de percurso. Já na primeira etapa, também realizada em Estrasburgo, só que no domingo e com 184,5 Km, o vencedor foi o francês Jimmy Cásper. Nesta terça-feira acontecerá a terceira etapa, com 216,5 Km, que será disputada entre as cidades de Esch sur Alzette, em Luxemburgo, e Valkenburg, na Holanda. Os cinco primeiros colocados na segunda etapa: 1.º Robbie McEwen (AUS) - 5h36min14 2.º Tom Boonen (BEL) 3.º Thor Hushovd (NOR) 4.º Oscar Freire (ESP) 5.º Daniele Bennati (ITA) Classificação geral dos tempos após a segunda etapa: 1.º Thor Hushovd (NOR) - 9h54min19 2.º Tom Boonen (BEL) - a 5 minutos 3.º Robbie McEwen (AUS) - a 8 minutos 4.º George Hincapie (EUA) - a 10 minutos 5.º David Zabriskie (EUA) - a 16 minutos 6.º Sebastian Lang (ALE) - a 16 minutos 7.º Alejandro Valverde (ESP) - a 16 minutos 8.º Stuart O´Grady (AUS) - a 16 minutos 9.º Michael Rogers (AUS) - a 18 minutos 10.º Paolo Savoldelli (ITA) - a 20 minutos Classificação geral por pontos: 1.º Robbie McEwen (AUS) - 65 pontos 2.º Thor Hushovd (NOR) - 62 3.º Tom Boonen (BEL) - 49 4.º Daniele Bennati (ITA) - 46 5.º Stuart O´Grady (AUS) - 43 6.º Erik Zabel (ALE) - 43 7.º Luca Paolini (ITA) - 42 8.º Oscar Freire (ESP) - 40 9.º Bernhard Eisel (AUT) - 36 10.º Jimmy Casper (FRA) - 35 Classificação geral por equipes (soma dos três melhores tempos dos competidores em cada etapa disputada) 1.º Discovery Channel - 29h43min58 2.º CSC - a um minuto 3.º T-Mobile - a 7 minutos 4.º Caisse d´Epargne - a 7 minutos 5.º Phonak - a 14 minutos 6.º Gerolsteiner - a 18 minutos 7.º Davitamon - a 31 minutos 8.º Crédit Agricole - a 31 minutos 9.º Liquigás - 32 minutos 10.º AG2R - a 32 minutos