Australiano vence etapa do WCT no Rio O australiano Taj Burrow desbancou os favoritos Andy Irons e Luke Egan e venceu neste sábado a 10ª etapa do World Championship Tour (WCT), o circuiro mundial de surfe, na Praia de Itaúna, em Saquarema, Região dos Lagos. Pelo resultado, Burrow recebeu US$ 30 mil e passou a ocupar a terceira posição no ranking do WCT, liderado pelo havaiano Irons. O título mundial será definido no Havaí, local das duas últimas etapas do circuito. Irons continua com ampla vantagem sobre o segundo colocado, Egan. Mas neste sábado ambos foram eliminados nas quartas-de-final. A competição estava prevista para terminar domingo. Mas os organizadores do evento preferiram antecipar o encerramento, temendo que o mar calmo previsto para este domingo, no Rio, impossibilitasse a prática do surfe. ?O título ainda não é meu. Fiquei um pouco desapontado com a derrota, mas acho que vou ter boas chances no Havaí?, disse Irons. O último dia de competição foi acompanhado por uma multidão na Praia de Itaúna. Muita gente veio de outras cidades para ver a etapa e os hotéis e pousadas de Saquarema ficaram lotados. Brasileiros - Dos brasileiros que participaram da 10ª etapa do WCT, quem obteve melhor pontuação foi o gaúcho Rodrigo Dornelles, que avançou até as quartas-de-final. Logo atrás dele vieram Guilherme Herdy e Renan Rocha.