Australianos batem novos recordes Os australianos continuam imbatíveis nas piscinas. Nas provas realizadas hoje pelo campeonato australiano em piscinas curtas, eles voltaram a quebrar recordes. Grant Hackett hoje superou a sua própria marca nos 1.500 metros, com o tempo de 14?10?10, 9.45 segundos melhor que o recorde anterior, que era dele mesmo. É o segundo recorde de Hackett neste torneio. Antes, o nadador de 21 anos fez nova marca nos 800 metros. E hoje ele também integrou a equipe australiana que bateu o recorde mundial no revezamento de 4x200, junto com Ian Thorpe, Michael Klim e Bill Kirby. Os australianos fizeram o tempo de 6?56?41, superando em 4.92 segundos o recorde anterior, que pertencia à equipe americana formada por Josh Davis, Neil Walker, Scott Tucker e Chad Carvin, marcado em março do ano passado, em Atenas.