Australianos passarão por antidoping Os 250 nadadores de elite do Instituto Australiano de Esportes serão submetidos a controle de drogas no fim de semana, em Camberra, na Austrália. O anúncio foi feito hoje e tem como causa a apreensão de três ampolas de stanozolol, o esteróide anabolizante utilizado pelo velocista Ben Johnson, que estavam com o técnico russo Gennadi Touretski, da equipe olímpica de natação australiana. A Agência Antidrogas do Esporte Australiano, a entidade que controla o doping no país, informou que as ampolas foram encontradas junto com duas medalhas doadas ao treinador pelos nadadores Aleksandr Popov e Michael Klin, além de outros objetos de valor, numa caixa roubada no dia 1.º da casa de Touretski. Gennadi Touretski foi suspenso pelo Instituto Australiano, não pode treinar eamanhã deverá apresentar-se num tribunal de Camberra, acusado de posse de substâncias proibidas. "A Federação Australiana de Natação não terá nenhuma dúvida em castigar severamente qualquer pessoa que se envolva com doping", observou o Instituto, por meio de uma nota oficial. O diretor do Instituto John Mendoza disse que, até agora, não vê ligação entre a droga e a equipe olímpica do país. Desde que Touretski chegou à Austrália, em 1992, seus nadadores conseguiram 27 recordes mundiais. Popov e Klin defenderam hoje veementemente o treinador.