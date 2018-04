Australianos vencem no vôlei de praia Os australianos Andrew Schacht e Joshua Slack derrotaram,nesta quinta-feira, os noruegueses Bjorn Maaseide e Iver Horren pelo Grupo A do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Atenas. A dupla australiana marcou 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/17.