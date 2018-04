Áustria leva ouro na classe Tornado Os austríacos Roman Hagara e Hans Peter Steinacher conquistaram a medalha de ouro na classe Tornado do iatismo dos Jogos Olímpicos de Atenas, com 34 pontos perdidos, após 11 regatas. A medalha de prata foi para os norte-americanos John Lovell e Charlie Ogletree (45 pontos perdidos), seguidos pelos argentinos Santiago Lange e Carlos Espinola (54). Os brasileiros Maurício Santa Cruz e João Carlos Jordão, com 155 pontos perdidos, ficaram com a 17ª posição. Neste sábado, Roman Hagara e Hans Peter Steinacher venceram a 11ª e última regata, enquanto os brasileiros ficaram com a 16ª colocação.