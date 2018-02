Austríaca ganha Aberto de Tênis de Mesa A mesa-tenista austríaca Jia Liu conquistou neste domingo o título do XVI Aberto do Brasil de Tênis de Mesa, realizado no Complexo Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, zona oeste. Ela derrotou a croata Tarara Boros, apontada como a favorita da final do torneio, por 4 sets a 2, com parciais de 11/3, 6/11, 11/3, 11/4, 9/11 e 11/8. Já na final individual da categoria masculina, o duelo foi acirrado. Campeão oito vezes do Pro Tour de Tênis de Mesa, o atleta bielo-russo Vladimir Samsonov garantiu o ouro do XVI Aberto do Brasil, no último dia de competição. Ele venceu o campeão mundial Werner Sclager, por 4 sets a 2, com parciais de 9/11, 11/9, 5/11, 11/7, 11/6 e 11/9. Na final de duplas, as húngaras Csilla Batorfi e Krisztina Toth derrotaram as bielo-russas Tatyana Kostomina e Victoria Pavlovich, por 4 sets a 1, e conquistaram o título do XVI Aberto do Brasil de Tênis de Mesa. Já na masculina, Peter Franz (GER) e Jens Lundqvist (SWE) ficaram campeões do torneio. Eles derrotaram Allan Bentsen (DEN) e Bojan Tokic (SVN) por 4 sets a 1 (12/10, 12/10, 9/11, 11/4 e 14/12). Brasileiros - O desempenho dos cinco mesa-tenistas brasileiros classificados para os Jogos de Atenas foi ruim no XVI Aberto do Brasil. No primeiro dia da competição (quinta-feira), Mariany sofreu derrota na fase classificatória da chave principal do torneio. Além dela, Hugo Hoyama, Hugo Hanashiro, Thiago Monteiro e Lígia Silva não conseguiram passar da primeira rodada, disputada na sexta-feira.