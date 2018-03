Austríaco é campeão no tênis de mesa O austríaco Werner Schlager confirmou o favoritismo e venceu o 14º Mundialito de Tênis de Mesa realizado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Oitavo colocado no ranking mundial, o autríaco derrotou na final o coreano Seung Min Ryu, 19º do mundo, por 4 sets a 1. No primeiro set, Schlager começou dominando a partida abrindo 5 a 0. Seung reagiu e virou o placar, fechando o set em 11 a 7. Nos sets seguintes, o austríaco fez prevalecer a experiência e não deu chance para o coreano. No feminino, a japonesa Aya Umemura, atual campeã da competição, venceu a alemã Nicole Struse por 4 sets a 3.