Austríaco elimina Marcos Daniel em Houston O brasileiro Marcos Daniel foi eliminado na segunda rodada do Torneio de Houston, nos Estados Unidos, válido pelo circuito da ATP, ao perder nesta quinta-feira para o austríaco Jurgen Melzer por 2 sets a 0, com parciais de 6/7 (2-7) e 4/6. Na estréia, Daniel, tenista número um do Brasil, havia surpreendido o peruano Luis Horna, sexto cabeça-de-chave do torneio, por 6/3 e 6/4.