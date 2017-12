Austríacos pegam suspensão de 2 anos A Federação Austríaca de Atletismo suspendeu por dois anos o arremessador do peso Andreas Vlasny (anabolizante), a fundista Friederike Heinzle (haxixe) e o decatleta Christian Schaeflinger (nandrolona), pegos no controle antidoping do Mundial de Paris. Segundo o jornal L?Equipe, o velocista Dwain Chambers (ING) e o arremessador do peso Kevin Toth (EUA) tiveram contraprova positiva para THG.