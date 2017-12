Autópsia deve esclarecer morte de Pantani Uma autópsia marcada para esta segunda-feira deverá determinar a causa da morte do ciclista italiano Marco Pantani, ocorrida sábado à noite. Pantani, que foi encontrado caído de bruços e vestindo só uma calça jeans em um quarto do hotel-residência "Le Rose", sofreu parada cardíaca, segundo os médicos. Agora, o que se busca é conhecer a natureza do problema. Os mesmos médicos dizem descartar a hipótese de suicídio, contrariando a suspeita da polícia, que encontrou uma dezena de caixas de antidepressivos e tranqüilizantes, de diferentes marcas, algumas vazias e outras faltando alguns comprimidos, em seu quarto. Campeão da Volta da França e do Giro da Itália em 1998, o "Pirata", como era conhecido, vivia deprimido nos últimos anos, pois enfrentava várias acusações de doping.