Autópsia não revela causa da morte de corredor americano

A autópsia realizada no corpo do atleta americano Ryan Shay, que morreu no último sábado, em Nova York, enquanto participava de uma maratona classificatória para os Jogos Olímpicos de Pequim 2008, não foi conclusiva. "É preciso fazer mais testes com tecido cardíaco" disse Ellen Borakove, porta-voz do escritório do legista que vem tratando do caso. Shay, de 28 anos, desmaiou após apenas nove quilômetros do percurso, e foi prontamente atendido pelos médicos da prova, e transferido ao hospital Lenox Hill, vindo a falecer pouco depois. "Sabemos que morreu em conseqüência de um ataque cardíaco, mas não suas causas ainda não foram esclarecidas", disse Joe Shay, pai do atleta, que revelou que seu filho foi diagnosticado como portador de uma hipertrofia cardíaca aos 14 anos, mas que sempre foi considerado apto pelos médicos para a prática de esportes.