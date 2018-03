Avaí: A esperança tem nome: Vandinho Nome: Avaí Futebol Clube Fundação: 1/9/1923 Presidente: João Nilson Zunino End: Av. Dep. Diomício Freitas, 1000, Carianos (SC) Site: www.avai.com.br As chances de, enfim, subir à Série A passam pelos pés do atacante Vandinho. O artilheiro marcou mais de 20 gols no Campeonato Catarinense e renovou contrato com o clube até 2012. Soma-se ao faro de gol de Vandinho a vontade dotécnico Silas, ex-jogador do São Paulo nos anos 80, de se tornar vencedor na profissão. "Aceitei este desafio pensando grande", afirmou, referindo-se ao acesso. Diferentemente do s rivais de Santa Catarina Figueirense, Criciúma e Joinville, o Avaí jamais disputou a Série A do Nacional. Chegou a hora? TÉCNICO: Paulo Silas >títulos: nenhum >último clube: Fortaleza ESTÁDIO: Ressacada Localização: Rua Tenente Calandrini, s/n - (SC) Capacidade: 19 mil pessoas Inauguração oficial: 15/11/1983 ELENCO GOLEIROS Eduardo Martini, Pizzato e André ZAGUEIROS Paulão, Emerson, Rafael, Cássio, Miguel e Fabrício LATERAIS Arlindo Maracanã, Zé Rodolfo, Jef Silva, Luiz Fernando e Rodrigo Galo MEIO-CAMPISTAS Marquinho, Bruno, Wendell, Cocito, Batista, Marcos Júnior, Pedro Ayub, Ferdinando, Cristiano, Marquinhos, Hegon, Rodrigo, Juliano, Válber e Odair ATACANTES Nicolas, Rafael Costa, Bebeto, Carlinhos e Vandinho