Aventura: espanhóis lideram Ecomotion/Pro No terceiro dia da corrida de aventura Ecomotion/Pro, na Chapada Diamantina, na Bahia, os espanhóis continuaram a dominar a disputa. A equipe Meridianoraid.Com tomou a ponta logo na madrugada do primeiro de competição, domingo, e desde então lidera a longa a extenuante prova, de 478 quilômetros de distância e cinco modalidades de esportes obrigatórias. Na segunda feira à noite, mais de 30 horas após a largada, os líderes descansaram pela primeira vez, dormindo apenas 3 horas no meio da mata. Por volta do meio-dia desta terça-feira, os competidores chegaram a pé ao pequeno município de Mucuge, região do centro-oeste baiano onde foram exploradas as primeiras minas de diamante da Chapada, no século 19. " O caminho todo e a natureza é a coisa mais linda que já vi, mas o calor está insuportável", disse o atleta espanhol Antonio De La Rosa. Os termômetros apontavam 39 graus. Depois de 60 quilômetros de caminhada, os primeiros colocados descansaram 20 minutos no centro de Mucuge e partiram novamente para mais 80 quilômetros de pedaladas em suas mountain bike. Duas equipes brasileiras vem se alternando e brigando pela segunda posição. Os paulistas da Mitsubishi Quasar Lontra iniciaram a tarde uma hora atrás dos líderes e cerca de 50 minutos à frente dos brasilienses da Oskalunga Brasil Telecon. A chegada está prevista para ocorrer entre quinta-feira e sábado.