Aventura: espanhóis vencem Ecomotion-Pró Gringos fizeram a festa nesta quinta-feira na Bahia. O carnaval fora de época com sotaque espanhol se deu em Lençóis, município da Chapada Diamantina, logo após a chegada da equipe Meridianoraid.com, vencedores da maior corrida de aventura na América Latina, a Ecomotion/Pró. A prova começou domingo às 16 horas e, de lá até esta quinta-feira, os atletas atravessaram 478 quilômetros de Chapada, andando, correndo, escalando, descendo cachoeira, pedalando e dormindo o mínimo possível. Em quase 96 horas de percurso, dormiram um de total de sete horas. "Agora vou comer e dormir. Hoje, o resto do dia inteiro vai ser só prá isso: comer e beber", disse o espanhol Sergio Rodriguez, que na aparência denunciava seu estado: pele vermelha pelo excesso de sol, olhos praticamentes fechados, camiseta rasgada e molhada de tanto suor, e mancando com as duas pernas. Rodriguez estava feliz com a vitória, porém já começava a se preocupar com outro detalhe. "Dia 4 (quinta-feira) eu começo a trabalhar de novo, não dá nem prá descansar." Além da vida de atleta, ele ganha a vida como bombeiro do Grupo de Resgate de Montanha de Barcelona. Na segunda posição, 1h45m depois dos líderes, chegaram os paulistanos da Hertz/Mamelucos, seguidos pela equipe Mitsubishi Quasar Lontra.