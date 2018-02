Aventureiro já perdeu 13 kg na travessia do rio Amazonas Pela primeira vez, o nadador esloveno Martin Strel está fazendo uma maratona com uma faca amarrada na perna direita. Mas ainda não precisou dela. "Fiquei receoso de aparecer um jacaré, um candiru ou piranhas, mas até agora só vi belos botos cor-de-rosa e não precisei da faca", disse o nadador, que desde 1.º de fevereiro nada de 10 a 12 horas diárias para tentar, em até 70 dias, percorrer os 5.430 quilômetros do rio Amazonas. Nos últimos sete anos, Strel entrou três vezes para o livro Guiness dos recordes. A primeira foi em 2000, quando percorreu os 3.004 quilômetros do rio Danúbio em 58 dias, desde a nascente até o estuário. A segunda foi em 2001, quando nadou sem parar, também no Danúbio, 504 quilômetros por 84 horas e 10 minutos. A terceira foi em 2002, quando cruzou toda a extensão do rio Mississippi, 3.797 quilômetros, em 68 dias. No percurso pelo rio Amazonas, quer entrar pela quarta vez no Guiness: no fim da aventura será a primeira pessoa a nadar todo o percurso do maior rio do mundo em extensão da nascente ao estuário. A chegada prevista em Belém, onde o rio Amazonas deságua no Oceano Atlântico, está prevista para 11 de abril. Recepcionado em Manaus nesta quarta-feira, no encontro das águas do rio Solimões e Negro, Strel afirmou já ter perdido 13 quilos desde o início da aventura. "Há o cansaço. O pior inimigo tem sido o sol: tive de aumentar até 100 o fator de proteção solar para conseguir nadar", disse. "Gosto mesmo é de nadar na chuva." Segundo o principal patrocinador do evento, o empresário israelense radicado em Manaus Yohan Yaeli, a viagem até agora custou cerca de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 2,1 milhões). A saúde de Strel é monitorada via satélite pelo departamento de medicina da Universidade do Arizona (EUA), com equipamentos cedidos pela empresa de Yaeli. "Um barco com uma equipe médica e toda a estrutura para exibir em tempo real a aventura está junto a Strel 24 horas por dia", contou o empresário. Quem quiser acompanhar a aventura, pode acessar o site Amazon Swim 2007. A maratona do esloveno de 52 anos começou há 41 dias, quando começou a aventura em Atalaya, no Peru. Com o nariz e as bochechas descascando, rosto bem mais escuro que o resto do corpo e algumas feridas provocadas por picadas de insetos, o nadador dedica a ação como um alerta à preservação da Floresta Amazônica. Sua travessia no Mississippi foi dedicada às vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, pelo qual recebeu reconhecimento especial do prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. Segundo ele, como a natação é um esporte solitário, ele pensa em várias coisas durante suas jornadas. "Ultimamente tenho pensado muito em como são bonitas as mulheres brasileiras", disse.