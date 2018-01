Avó banca a luta de Raphael Zumbano Mais novo membro do clã Zumbano-Jofre, o mais tradicional do boxe brasileiro, o pesado Raphael Zumbano faz nesta terça-feira sua segunda luta como profissional. Mas só garantiu a realização do combate depois que sua avó Anita resolveu bancar os R$ 2 mil de custos de taxas e da bolsa do adversário, Jorge Lazarim. Raphael abriu mão da sua bolsa. A luta acontece no Ginásio Baby Barioni, na Água Branca, após o programa do torneio amador Luvas de Ouro, que começa às 19h15. Raphael não deve entrar no ringue antes das 21h. Depois de uma boa carreira no amadorismo, em que conquistou títulos e chegou a participar da delegação brasileira no Pan de Santo Domingo-03, Raphael Zumbano estreou no profissionalismo em maio, com uma vitória sobre Maurício Toledo. Na ocasião, os custos da luta foram pagos em uma ?vaquinha? feita entre lutadores e professores da Academia Única, onde ele treina. Na luta desta terça, o dinheiro sai do bolso de Anita Zumbano, viúva de Ralph Zumbano, que lutou na Olimpíada de Londres-1948 e tia de Éder Jofre, ex-campeão mundial e maior pugilista brasileiro de todos os tempos. Mesmo com o sobrenome famoso, Raphael ainda não conseguiu patrocínio. "Espero que, para a próxima luta, eu já consiga alguma coisa. Não dá para ficar bancando dinheiro desse jeito. Tenho família e filhos para cuidar", diz ele, que garante que não pensa em abandonar a carreira. A falta de dinheiro não impede um planejamento da carreira a médio prazo. Raphael quer lutar uma vez por mês até o final de 2005 para começar a subir nos rankings nacionais dos peso-pesados. No ano que vem, pretende fazer sua estréia no exterior, desde que consiga um acordo com algum bom empresário. "O Popó (Acelino Freitas, ex-campeão mundial dos superpenas, que inicia carreira como promotor) veio falar comigo quando eu ainda era amador. Estou esperando para ver o que acontece", diz ele, que só não sabe o que esperar do adversário desta terça. "Para dizer a verdade, só sei o nome dele."