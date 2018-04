Azarenka conquista o bi na Austrália

Victoria Azarenka manteve o primeiro lugar do ranking mundial, ao vencer, ontem, em Melbourne, o bicampeonato do Aberto da Austrália. A bielo-russa, de 23 anos, derrotou, de virada, a chinesa Na Li, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3, após 2h40 de muita disputa e equilíbrio. "Na Li exigiu o máximo de mim. Espero que ela tenha muita sorte na temporada e volte a fazer várias finais", disse Azarenla, a oitava tenista a ratificar seu título no primeiro Grand Slam do ano. "A pressão foi muito grande, mas soube superar todas as dificuldades."

Azarenka segue como primeira do mundo e terá a norte-americana Serena Williams, eliminada nas quartas de final, na segunda colocação do ranking.

Na Li, que teve total apoio do público presente à quadra Rod Laver, teve de superar duas contusões. No primeiro momento, no segundo set, torceu o tornozelo esquerdo e no segundo - no terceiro set - desequilibrou-se e bateu com a cabeça no chão. Nos dois casos teve atendimento médico. "Por dois segundos não vi nada. Ficou tudo preto", afirmou a chinesa, de bom humor na entrevista coletiva após o jogo, depois de chorar bastante ainda na quadra central.

"Já estou ansiosa para retornar ano que vem e espero ter uma melhor sorte", disse Na Li, que perdeu pela segunda vez uma decisão na Austrália. A primeira foi em 2011, quando foi derrotada pela belga Kim Clijsters, também de virada (3/6, 6/3 e 6/3). No mesmo ano, Na Li sagrou-se campeã de Roland Garros, em Paris, na França. "Espero que eu possa repetir o que consegui fazer dois anos atrás."

Na Li também elogiou o trabalho feito por Carlos Rodríguez, ex-técnico da belga Justine Henan, Com ele, Na Li voltou a disputar uma final de Grand Slam após passar em branco em 2012.

Azarenka precisou superar também a preferência da torcida australiana pela chinesa. Alguns erros da bielo-russa chegaram a ser aplaudidos pelos torcedores e até seus gemidos quando golpeia a bola foram imitados por fã de Li, na tentativa de tirar um pouco da concentração de Azarenka. "Azarenka, por favor, silêncio!". Ao final, do jogo, foi possível ouvir alguns gritos das arquibancadas a favor da campeã. "Nós te amamos."

Tudo isso por causa do jogo semifinal contra a norte-americana Sloane Stephens. Azarenka foi criticada por parar o jogo em um momento difícil para ela, o que acabou quebrando o ritmo da jovem jogadora dos Estados Unidos. "Infelizmente, às vezes você precisa superar alguns momentos complicados para atingir grandes feitos. Foi o que ocorreu comigo nessas duas semanas", disse a bielo-russa, que pareceu ter perdoado a pressão contrária dos torcedores, ao receber o troféu. "Eu sempre guardo grandes recordações daqui e dessa vez não será diferente."

Números. Os números comprovam o equilíbrio da partida. Dos 192 pontos disputados na decisão do Grand Slam, Azarenka venceu 100. Nas duplas faltas, a campeã cometeu quatro erros, contra cinco da chinesa.

O ponto de desequilíbrio foi no número de erros não-forçados cometidos pelas jogadoras. Foram 28 da bielo-russa, contra 57 da chinesa, que liderou os winners (pontos vencedores): 36 contra 18. No saque, mais uma vantagem de Azarenka, que acertou 78% do primeiro serviço, contra 65 de Na Li. O saque mais forte de Azarenka atingiu 173 km/h, contra 170 km da vice-campeã do torneio.