Azevedo vence no brasileiro de hipismo O cavaleiro Luiz Felipe Azevedo largou na frente na briga pelo título de campeão brasileiro, na principal categoria do hipismo, a Sênior Top. Montando Fape Bossa, ele venceu a primeira etapa, nesta quinta-feira à noite, na Sociedade Hípica do Rio, superando um total de 35 conjuntos. O segundo dia de provas prossegue nesta sexta e, no domingo, acontece a última etapa. ?O que interessa é que nesta prova a equipe se saiu muito bem e não estou me importando com minha diferença em relação ao Fábio (Leivas, o segundo colocado)", disse Azevedo, que venceu com o tempo de 80s19, sem cometer falta no percurso de obstáculos de 1,50 metro. ?Estava sem competir desde agosto. E foi a primeira vez que saltei com esse cavalo, que correspondeu plenamente." Leivas, que foi proibido a exemplo de Paulo Stewart pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), de representar o País no Pan-Americano, já que ambos não compareceram ao exame antidoping, em Porto Alegre, durante a segunda seletiva, disse que estava preocupado somente com a prova. ?Me afastei da polêmica e fiz a minha parte. Estava me preparando para ganhar a prova, mas sabia que o Felipe (Azevedo) tinha realmente grandes chances, ainda mais por ser um cavaleiro bastante experiente", declarou o vice-campeão brasileiro, que a exemplo do vencedor também zerou o percurso, com sua montaria, Dumbo de Chapelle, mas com um tempo pior: 83s50. O atual campeão paulista, Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, ficou com a terceira posição, montando Audi Oliver Método, 83s59, seguido por Marcelo Artiaga, Qbe Brasil Seguros Night Lover da Mota, 85s35, e Paulo Stewart, Gray De La Lande, 87s65. Além do título, o principal atrativo do Brasileiro é o fato de seu vencedor assegurar uma vaga nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto. Paralelo à disputa Nacional, acontece a terceira seletiva para a competição continental. Ao final de quatro seletivas, a última será em São Paulo, o melhor cavaleiro também estará garantido nos Jogos. No total, serão cinco os representantes brasileiros na República Dominicana e as três vagas restantes vão distribuídas pela Confederação Brasileira de Hipismo, tendo por base critérios técnicos.