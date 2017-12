Baby Barioni terá 16 lutas amanhã Uma noite para nenhum amante do pugilismo botar defeito. O tradicional palco do boxe amador de São Paulo, o Baby Barioni, na zona oeste, tem 16 lutas programadas para quinta-feira, 15 pela 5ª rodada do Campeonato Paulista Amador e ainda uma luta feminina, entre Erika Santos e Fabiana Silva. Tradicionalmente, as noitadas de boxe são realizadas às terças-feiras, mas nesta semana o local só pôde ser liberado para amanhã.