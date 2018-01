"Bad Boy" Rossi é campeão na Motovelocidade O piloto italiano Valentino Rossi sagrou-se campeão da temporada 2003 de Motovelocidade, ao vencer o GP da Malásia, disputado no circuito de Sepang na madrugada deste domingo. Este é o terceiro título seguido de Rossi na categoria 500cc, a mais alta entre as motocicletas. Ele já havia sido campeão também nas categorias inferiores, 250cc e 125 cc. O título veio com duas corridas de antecedência.