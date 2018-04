Badminton: Indonésio leva o bronze O indonésio Soni Dwi Kuncoro conquistou neste sábado a medalha de bronze no badminton, categoria individual masculino, ao derrotar o tailandês Boonsak Ponsana por 15-11 e 17-16. Nas duplas femininas, as sul-coreanas Ra Kyung-min e Lee Kyung-won derrotaram as chinesas Zhao Tingting e Wei Yili e ficaram com o bronze.