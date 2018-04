Baggio fica feliz com 14º lugar na marcha O brasileiro José Alessandro Baggio ficou em 14º lugar na prova olímpica de marcha atlética 20 km, da 3min35s do vencedor, o italiano Ivano Brugnetti, e disse estar satsifeito com sua atuação. ?Para o Brasil é um excelente resultado ficar entre os 20 melhores?, afirmou Baggio, destacando a evolução da marcha atlética no Brasil. ?Estamos engatinhando, mas em 2008 será uma história diferente.? O atleta catarinense, que disse estar habituado a treinar sob temperaturas entre 8 e 10 graus, reconheceu que o calor de Atenas dificultou seu desempenho. ?Senti muito o calor, por isso fui um pouco mais lento que o pelotão da frente?, disse o atleta, que fez um período de aclimatação em Huelva, na Espanha, antes de desembarcar em Atenas. ?Mas mesmo assim senti o calor.? Após a prova, o brasileiro, de 23 anos, não escondia sua alegria por ter terminado na frente de alguns favoritos da Rússia e do México, países fortes na modalidade.