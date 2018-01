Baghdatis conquista primeiro título da carreira em Pequim Uma das nova sensações da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), o cipriota Marcos Baghdatis, 21, conquistou neste domingo o primeiro título de sua carreira no circuito ao bater o croata Mario Ancic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, na final do Torneio de Pequim, na China. Ocupando atualmente a nona colocação do ranking de entradas, Baghdatis já havia disputado duas finais, mas não obteve sucesso - foi superado pelo suíço Roger Federer no Aberto da Austrália, nesta temporada, e pelo chileno Fernando González no Torneio de Basel (Suíça), em 2005. Terceiro cabeça-de-chave na competição chinesa, o cipriota também foi semifinalista no último Grande Slam de Wimbledon, mas acabou sendo eliminado Rafael Nadal). Essa foi a primeira vez que Baghdatis conseguiu superar Ancic pelo circuito. Os dois tenistas já haviam se enfrentado em outras três ocasiões, todas vencidas pelo croata, que retornou às quadras nesta semana depois de dois meses afastado por causa de uma lesão no joelho. Com o título do Torneio de Pequim, Marcos Baghdatis vai somar 175 pontos na Corrida dos Campeões da ATP e ganhará US$ 69.200 de premiação.