Baghdatis diz estar "pronto" para a final O tenista cipriota Marcos Baghdatis disse nesta quinta-feira estar ?pronto" para encarar a decisão do Aberto da Austrália, no próximo domingo, a primeira final de um torneio do Grand Slam em sua carreira. O cipriota se transformou na maior supresa do torneio, ao derrotar hoje o argentino David Nalbandian por 3 sets a 2, de virada, depois de estar perdendo por 2 a 0. Aos 20 anos, Baghdatis já disputou seis torneios de Grand Slam, mas nunca havia passado das oitavas-de-final. "Agora estou cansado, mas estarei pronto para domingo, seja qual for o adversário", disse Baghdatis, que não deixou de agradecer aos torcedores por seu apoio. "O público me ajudou muito nestas duas semanas, é uma grande vantagem, seus gritos a cada momento foram incríveis, principalmente da ?armada grega", disse. Baghdatis confessou ter ficado nervoso durante o momento em que ficou no vestiário, esperando o reinício do jogo após uma interrupção pela chuva. "Mas meu treinador me disse: não estou preocupado com você, e sim com ele". "Foi aí que pensei: devo ficar feliz mesmo se perder. Aprendi muito com esta partida, que devo ficar calmo", apontou. "Se a final for contra Federer será complicado porque perdi para ele três vezes, mas a cada dia é diferente. Tentarei não fazer muitos erros não forçados. Em Doha estive muito perto disso, mas ele jogou muito bem os pontos importantes, isso foi decisivo", disse. Baghdatis admitiu que o Chipre vive com intensidade seu desempenho nas quadras de Melbourne. "Hoje ninguém quis ir ao colégio, isso é o que ouvi", afirmou. No entanto, ele evita entrar em conato neste momento importante de sua carreira: "Tento não falar com muita gente por telefone, sei que este é um sonho que se torna realidade e busco estar concentrado". O adversário de Baghdatis vai sair do confronto marcado para sexta-feira entre o suíço Roger Federer e o alemão Nicolas Kiefer.