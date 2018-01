Baghdatis surpreende e elimina Hewitt de Wimbledon Vice-campeão do Aberto da Austrália, o tenista cipriota Marcos Baghdatis voltou a surpreender nesta quarta-feira ao classificar-se às semifinais de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano. Por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 5/7, 7/6 (7/5) e 6/2, ele derrotou um dos favoritos da competição inglesa, o australiano Lleyton Hewitt, cabeça-de-chave número seis. Agora, Baghdatis vai enfrentar o vencedor do confronto entre o espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, e o finlandês Jarkko Nieminen, cabeça-de-chave número 22. Essa partida deveria ser realizada nesta quarta, mas por causa das fortes chuvas que atingiram a Inglaterra ela teve de ser transferida para quinta-feira. Em outra partida disputada pelas quartas-de-final, o sueco Jonas Bjorkman derrotou o checo Radek Stepanek por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6, 6/7 (5/7), 7/6 (9/7) e 6/4, em mais de quatro horas de confronto. Com a vitória, Bjorkman, o mais velho dos tenistas de Wimbledon, com 34 anos, vai enfrentar o suíço Roger Federer, número um do mundo.