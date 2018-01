Baghdatis surpreende e vai à semifinal Marcos Baghdatis, do Chipre, virou a grande surpresa da edição deste ano do Aberto da Austrália. Ao derrotar o croata Ivan Ljubicic por 3 sets a 2 (6/4, 6/2, 4/6, 3/6 e 6/3), nesta terça-feira, ele passou para as semifinais do torneio disputado em Melbourne. O adversário de Baghdatis na semifinal será o argentino David Nalbandian, que também jogou nesta terça-feira. Ele venceu o francês Fabrice Santoro por 3 sets a 0, com parciais de 7/6, 6/0 e 6/0. A outra semifinal será definida nesta quarta-feira. O alemão Nicolas Kiefer vai enfrentar o francês Sebastien Grosjean e o suíço Roger Federer jogará contra o russo Nikolay Davydenko. Surpresa - Em 54º lugar no ranking mundial, Baghdatis não era cabeça-de-chave no Aberto da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam na temporada. Mas, aos 20 anos, ele está fazendo uma campanha incrível em Melbourne. Primeiro, Baghdatis eliminou o norte-americano Andy Roddick, o número 3 do mundo. Depois, passou por Ljubicic, que era cabeça-de-chave número 7 do torneio. E promete continuar surpreendendo, agora contra Nalbandian.