Bahia assume a liderança da Série C. Bragantino é o 2.º O Bahia assumiu ontem a ponta da Série C do Brasileiro, com a vitória de 3 a 0 sobre o ABC-RN, em Salvador. Restando duas rodadas para o fim da competição, o time baiano está bem perto de conseguir o acesso. Com 23 pontos, o Bahia tem a mesma pontuação (e maior saldo de gols, 10 a 7) que o Bragantino, que fez 1 a 0 no Crac-GO. Vanderlei, aos 45 minutos do segundo tempo, deixou a equipe paulista na vice-liderança do octogonal final. Em Goiânia, o Atlético bateu o Vila Nova por 3 a 2, de virada, e segue na briga por uma das quatro vagas na Série B do ano que vem. Está com 18 pontos, na sexta colocação. Em Campina Grande, um fato inusitado: ladrões levaram quase toda a fiação do sistema de iluminação e a partida entre Nacional e Barras não foi realizada. O trio de arbitragem ainda aguardou por cerca de uma hora, mas viu que não tinha jeito mesmo. A CBF pode remarcar este jogo para hoje, às 16 horas, em Brasília.