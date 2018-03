Bahia: De olho no segundo acesso seguido Nome: Esporte Clube Bahia Fundação: 1/1/1931 Presidente: Petrônio Barradas End: Lot. Jardim Metrópole, s/n - Bahia Site: www.esporteclubebahia.com.br Empurrado pela sua torcida apaixonada, o Bahia é um dos favoritos a conquistar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Recém-promovido da Série C, o Tricolor se reforçou e manteve a base do Estadual, em que perdeu o título para o rival Vitória pelo número de gols marcados: 16 a 11. Embora conte com os atacantes Reinaldo Aleluia e Pantico, o Bahia aposta suas fichas no meia Elias. Ele fez um grande Estadual este ano e já virou ídolo da torcida. Sem a Fonte Nova (desativada), o Bahia vai mandar seus jogos em Feira de Santana. TÉCNICO: Paulo Comelli >títulos: Paranaense (1 vez) e Maranhense (1) >último clube: Ponte Preta ESTÁDIO: Jóia da Princesa Localização: R. Vasco da Gama, s/n - Feira de Santana Capacidade: 16.274 pessoas Inauguração oficial: 13/11/1966 ELENCO GOLEIROS Darci, Paulo Cezar e Fabiano Borges ZAGUEIROS Alison, Diego, Douglas, Petrony e Cléber Carioca LATERAIS Ávine, Adilson, Bruno, Daniel, José Fábio, Baiano e Ayrton Luis. MEIO-CAMPISTAS Marcone, Rogério, Elias, Émerson, Jorginho, José Willames, Diogo, Fausto, Ananias, Ceará, Rivaldo, Éverton, Inho Baiano e Cléverson ATACANTES Charles, Cristiano, Paulo Roberto, Reinaldo Aleluia, Pantico e Didi